Росіяни вдарили по об'єкту АТ "Сумиобленерго"

Унаслідок російської атаки на Суми пізно ввечері 22 липня частина міста залишилася без електропостачання. Ворог ударив по об'єкту "Сумиобленерго".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики України.

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Чому в частині Сум немає світла?

Унаслідок російського обстрілу Сум частина міста залишилася без електропостачання. Всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення.

У Міненерго підкреслили, що вночі ворог ударив по одному з об'єктів АТ "Сумиобленерго".

Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження,

– йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста й області в найкоротші терміни. Завдяки їх професійним та оперативним діям вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів.

"Висловлюємо глибоку подяку кожній ремонтній бригаді за самовіддану працю та високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації наслідків атаки", – підсумували в Міненерго.