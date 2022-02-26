Суми: на Білопільському шляху розпочалася стрілянина

26 лютого 2022 , 13:29
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Суми

У Сумах на Білопільському шляху розпочалася стрілянина.

Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

На Білопільському шляху розпочалася стрілянина

Раніше стало відомо, що з Білопільського шляху в Суми іде велика колона військової техніки.

Прохання для місцевих жителів не виходити на зустріч. Росіяни можуть почати відстрілюватися по цивільних,
попереджає Бояринова. 

Зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі.

Сумська військова адміністрація радить:

  • залишатися вдома,
  • відійти від вікон,
  • закрити штори.

 

Автор: Юлія Бабич