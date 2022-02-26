Суми: на Білопільському шляху розпочалася стрілянина

У Сумах на Білопільському шляху розпочалася стрілянина.

Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

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На Білопільському шляху розпочалася стрілянина

Раніше стало відомо, що з Білопільського шляху в Суми іде велика колона військової техніки.

Прохання для місцевих жителів не виходити на зустріч. Росіяни можуть почати відстрілюватися по цивільних,

– попереджає Бояринова.

Зранку 26 лютого в генеральному штабі ЗСУ повідомили, що поодинокі обстріли в Сумах почалися з ночі.

Сумська військова адміністрація радить: