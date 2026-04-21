Генерал армії сказав, як назавжди зірвати план росіян щодо оточення Сум
- Російські війська намагаються створити інформаційний ефект загрози напівоточення Сум.
- Попри активізацію боїв, значного просування ворога немає, а українські сили постійно завдають вогневих ударів по ворожих позиціях.
Кількість штурмів на Сумщині за останній час зросла. У мережі навіть почали говорити про загрозу для напівоточення Сум.
Водночас, попри активізацію боїв, стверджувати про значне просування ворога зарано. До того ж українські військові розуміють, як мінімізувати загрозу на Сумському напрямку, розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
Як зупинити ворога на Сумщині?
Активізація росіян у Сумській області може бути пов'язаною з намаганнями ворога розтягнути українські сили. Вони прагнуть, аби частину військ України перекинули з Донецької області через нібито загрозу напівоточення Сум.
Це не військова операція, а частина інформаційної війни. Російські блогери роблять вкид, мовляв, надзвичайно актуальне питання для їхнього війська – напівоточити Суми, тримати місто в облозі. Але на сьогодні такої перспективи немає,
– зазначив Микола Маломуж.
Насамперед завданням росіян є відтягнути українські сили з гарячих напрямків на Донеччині і спробувати створити буферну зону на кордоні – по межі Сумської та Харківської областей.
"Ми володіємо ситуацією, постійно завдаємо вогневих ударів, випалюючи війська, які підходять. Але справді було недоопрацювання розвідки і контингенту, який мав забезпечити знищення ворога ще на кордоні, тому росіяни і зайшли у кілька сіл. Але зараз ми системно накриваємо їх вогнем. Ця модель діє ефективно", – наголосив генерал армії.
Тобто російські війська можуть заявляти, що нібито взяли під контроль якісь населені пункти. Однак насправді там йде постійний вал вогню і перебувають там насправді лиш кілька ворожих військових.
"Нам треба бути уважними, бо вони нарощують зусилля. Ми мали діяти на випередження і бити їх прямо на кордоні, знаючи про цю російську тактику. Це вже неодноразово відбувалось", – підсумував Маломуж.
Який насправді напрямок є найважливішим для Росії?
До слова, військовий оглядач Василь Пехньо переконує, що не Сумщина є пріоритетом ворога. Це чітко можна побачити у зведеннях Генерального Штабу. Кількість штурмів там, хоч і збільшилась, однак не є критичною.
60% усіх штурмів припадає саме на Донеччину. Зрозуміло, що саме Донецька область є пріоритетом противника. Все, що відбувається довкола – проміжні напрямки,
– зауважив Пехньо.
За словами військового оглядача, другою ціллю ворога є створення умов для наступальних дій на Запоріжжі. Вже далі – у планах ворога створити буферну зону на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.
Що відомо про активізацію росіян на Сумщині?
- Днями росіяни знову намагалися прорватися до позицій ЗСУ, використавши для цього газову трубу. У 71 окремій аеромобільній бригаді ДШВ повідомили, що тактика ворога виявилась провальною, вони зазнали чималих втрат. Росіян виявили і знищили 35 військових, ще 17 було поранено.
- У Центрі протидії дезінформації заявили, що ворог намагається інфільтруватися на прикордонні. Росіяни активно використовують погоду, адже з появою зелені просуватися стало легше. Хоч бої складні, однак прориву вглиб з боку ворога немає.
- Російські війська наразі контролюють лиш прикордонну смугу, повідомили в Угрупованні об'єднаних сил. Серед захоплених населених пунктів – Грабовське та Миропільське.