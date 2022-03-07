Суми оговтуються після нищівних обстрілів росіян: місто отримало гуманітарну допомогу
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Росіяни продовжують цинічно атакувати українські міста. Зокрема, Суми пережили потужну серію нападів.
Суми поступово оговтуються від авіаційних бомбардувань. Російські літаки обстрілювали об'єкти інфраструктури. У місті працюють комунальні служби.
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Суми оговтуються після бомбардування ворога
Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що медики постійно залучені до роботи. Крім того, 6 березня місцева територіальна оборона вступила у бій з окупантами.
Водночас до міста прибули 6 фур гуманітарної допомоги. Місто отримало ліки, препарати для гемодіалізу, їжу, дитяче харчування.
Ситуація у Лебедині
У Лебедині, що на Сумщині, частково виправили ситуацію з електроенергією та зв'язком, які були відсутні у місті останні півтори доби. Живицький додав, що росіяни ударом з повітря знищили будівлю Лебединського хлібзаводу. Правоохоронці уже розпочали досудове розслідування.