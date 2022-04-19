"Сумний танк": ЗСУ продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів

Українські захисники продовжують сотнями знищувати військову техніку російських окупантів. Ворог вкотре втратив танк.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України, оприлюднивши відповідне відео.

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Українські військові показали залишки від техніки, яку знищили зі самохідної гаубиці "Піон". На ролику чітко видно повністю розгромлений танк.

Бачимо там мотор валяється, бачимо танк вигорів вщент. Мотор, розлетілися баки. Середини взагалі немає. Сумний танк. Слава Україні!

– зазначив наш захисник, який зняв відео.

"Українське сафарі 2.0 триває", – підписали ролик у Сухопутних військах Збройних Сил України.

Росія втратила тисячі одиниць техніки

танків – 802 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;

артилерійських систем – 386 одиниць;

РСЗВ – 132 одиниць;

засоби ППО – 67 одиниць;

літаків – 169 одиниць;

гелікоптерів – 150 одиниць;

автомобільної техніки – 1 495 одиниць;

кораблі / катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;

спеціальна техніка – 27 одиниць;

пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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