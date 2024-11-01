На Сумщині аварійні відключення після російських ударів, ворог продовжує атакувати

Для Сумської області, як і для інших, вечір 1 листопада важкий. Росіяни вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці.

Окрім Сум, окупанти атакували Харків та Одесу. В Харкові постраждали поліцейські, загалом там уже 40 поранених. 24 Канал інформує про аварійні відключення на Сумщині з посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про відключення світла в Сумській області

На Сумщині відбулось аварійне відключення електроенергії. Аварійно-рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання. Зберігайте спокій, ситуація контрольована, робиться все необхідне, щоби максимально швидко усунути причини знеструмлення,

– написали в Сумській ОВА.

До того низка ЗМІ повідомила про аварійні відключення.

Важливо сказати, що ворог продовжує атаки – і Повітряні сили, і моніторингові канали вже кілька разів після удару по будинку писали, що на місто летять КАБи та нові "Шахеди".

Відомо про семеро поранених через атаку по багатоповерхівці. Журналісти зафільмували, як рятувальники виносять літню жінку з будинку. Також мовилося, що в будівлі нема газу.