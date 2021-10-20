Сумщина переходить у червону карантинну зону

Через ситуацію з коронавірусом у Сумській області посилюють карантин. Обмеження червоної зони діятимуть там з 23 жовтня.

Таке рішення ухвалили 20 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Про це повідомив Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів.

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Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області встановлять 23 жовтня – з 00:00.

Що цьому передувало

Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже найближчими днями декілька областей України можуть перейти у червону зону. Втім, про які мовиться – не уточнив.

За прогнозами Київської школи економіки, посилення карантину загрожувало не лише Сумщині, але й Житомирщині, Луганщині та Харківщині.

​Якою є ситуація з коронавірусом на Сумщині

Обмеження червоної зони карантину, окрім Сумщини, діють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

За даними РНБО, станом на 20 жовтня на COVID-19 в області хворіє понад 10 000 людей. Загалом від початку пандемії там підтвердили 94 942 випадки коронавірусу COVID-19. Через ускладнення, спричинені хворобою, померли 1 649 людей. Напередодні Сумська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала управлінню освіти перенести канікули в школах на тиждень 18 – 24 жовтня.



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