Сумщина останньою виходить із червоної зони

Сумська область покидає червону карантинну зону. Відтак, в Україні не залишиться жодного регіону з найжорсткішими обмеженнями.

Відповідне рішення ухвалили на позачергому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Воно відбулося 7 травня.

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Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19 на території Сумщини скасовують з 8 травня.

Тому починаючи з 00:00 у області діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для жовтої зони карантину.

Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19, але радіти ще зарано

Зранку 7 травня очільник українського МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19. Він підкреслив, що попередні місяці були складними.

Водночас головний санітарний лікаря Віктор Ляшко нагадав увагу на те, що вихід з червоної зони – це ще не скасування обмежувальних заходів.

Раніше у Київській школі економіки пояснили, що говорити про потенційний вихід України у зелену зону наразі рано. Проте відповідні ознаки вже з'являються.

У МОЗ пообіцяли, що стежитимуть за ситуацією у регіонах. Представники міністерства здійснять кілька візитів, аби перевірити, як відбувається процес вакцинації.

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