На Сумщині через прорив трубопроводу стався розлив нафти
Джерело:Державна екоінспекція
На Сумщині на підприємстві "Охтирканафтогаз" стався вилив нафти. Причиною цього стала розгерметизація нафтозбірного колектору на одній із ділянок.
На місце розливу виїхали представники Державної екологічної інспекції, щоб оцінити масштаби катастрофи.
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Нафта забруднила дві ділянки
Розлив нафти стався на двох ділянках, де розташоване кукурудзяне поле. Загальна площа забруднення становить 0,35 гектара. Представники Державної екослужби взяли зразки ґрунту для лабораторного дослідження, а "Охтирканафтогаз" розпочала роботу з очищення забрудненої нафтопродуктами поверхні.
Після проведення усіх необхідних аналізів, в інспекції підрахують суму збитків, а місце розливу оброблять біодеструкторами.
Останні випадки забруднення нафтою у світі
- В одному з російських портів 7 серпня 2021 року стався викид нафти у Чорне море під час завантаження грецького танкера Minerva Symphony. Влада заявляла, що площа забруднення становить 200 квадратних метрів, однак реальна цифра набагато більша. За даними російської академії наук, у Чорному морі утворилася нафтова пляма площею 85 тисяч квадратних кілометрів.
- 24 серпня на нафтопереробному заводі в Сирії стався витік нафти. Площа забруднення склала біля 1 000 квадратних кілометрів.