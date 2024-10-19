На Сумщині та Черкащині пролунали вибухи

У ніч проти 19 жовтня на Сумщині та Черкащині сталися вибухи через атаку дронів Камікадзе та пуски КАБів. Зокрема, гучно було у місті Шостка.

У ніч проти 19 жовтня Україну атакували дрони-камікадзе, внаслідок чого пролунали вибухи на Черкащині та Сумщині, інформує Суспільне. Місцеві жителі повідомили про вибухи у місті Шостка близько опівночі. Наразі влада не надала інформації щодо причин та наслідків.

До теми "Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога

У Шостці пролунали повторні вибухи

Вже через кілька хвилин після першого повідомлення у Шостці знову було гучно. Пролунав повторний вибух.



Зазначимо, що повітряна тривога розпочалась з південних регіонів. Повітряна тривога у Сумській області була ще о 21:31 19 жовтня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників о 22:46.

Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА,

– писали військові.

Окрім цього, Повітряні сили писали й про пуски КАБів у Сумській області. Перший вибух у Шостці почули о 23:56 18 жовтня. За даними Суспільного, після гучних звуків в деяких районах міста зникло світло. Наступний вибух прогримів о 00:04.

Монітори також о 00:19 писали про пуски керованих авіабомб у напрямку району Шостки.

У Черкаській області також чули вибух

Про гучні звуки у Черкаській області стало відомо о 00:01 19 жовтня. Про це також повідомляли журналісти Суспільного.

"На Черкащині чутно вибух", – повідомляли кореспонденти.

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили о 23:34 18 жовтня. Туди також рухалися ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед". Командування Повітряних сил попередило про загрозу застосування ударних БпЛА курсом з Кіровоградщини.