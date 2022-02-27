На Сумщині ідуть бої
Джерело:Суспільне Суми
У Сумському районі йдуть бої у напрямку Харкова.
Військові наголосили на тому, щоб цивільні громадяни перебували у безпечному місці, поки українські захисники дають відсіч окупантам.
Увага У напрямку Сум і Прилук ворогу вдалося вклинитися на 200 кілометрів: окупантів зупинили
Зранку у Сумській ОДА також попереджали, що до обласного центру прямує велика колона ворожої техніки. Місцевих мешканців закликали бути обережними.
Сумський район! Йдуть бої. Суми, напрям на Харків, Низи. Будьте в безпечному місці!,
– про це повідомила військова.
Ще станом на 12 годину 27 лютого було відомо, що у напрямку Сум і Прилук російські окупанти вклинилися на глибину до 200 кілометрів. Однак українська сторона їх зупинила.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.