На Сумщині ідуть бої

У Сумському районі йдуть бої у напрямку Харкова.

Військові наголосили на тому, щоб цивільні громадяни перебували у безпечному місці, поки українські захисники дають відсіч окупантам.

Увага У напрямку Сум і Прилук ворогу вдалося вклинитися на 200 кілометрів: окупантів зупинили

Зранку у Сумській ОДА також попереджали, що до обласного центру прямує велика колона ворожої техніки. Місцевих мешканців закликали бути обережними.

Сумський район! Йдуть бої. Суми, напрям на Харків, Низи. Будьте в безпечному місці!,

– про це повідомила військова.

Ще станом на 12 годину 27 лютого було відомо, що у напрямку Сум і Прилук російські окупанти вклинилися на глибину до 200 кілометрів. Однак українська сторона їх зупинила.

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