На Сумщині колона росіян йшла селом: мирних жителів просто розстрілювали
7 березня 2022 , 17:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Російські війська розв'язали криваву війну проти України, вбиваючи цивільне населення. Ворог влаштував обстріл мирного населення на Сумщині.
Обстріл у Роменському районі
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував відео наслідків обстрілів. Відео було зняте у Роменському районі.
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Повідомляється, що колона російської техніки йшла селом. Окупанти розстрілювали будинки мирних жителів.
Також під ворожі кулі потрапила школа у селі Перехрестівка.
Дивіться відео наслідків ворожих обстрілів
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