На Сумщині колона росіян йшла селом: мирних жителів просто розстрілювали

Російські війська розв'язали криваву війну проти України, вбиваючи цивільне населення. Ворог влаштував обстріл мирного населення на Сумщині.

Обстріл у Роменському районі

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував відео наслідків обстрілів. Відео було зняте у Роменському районі.

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Повідомляється, що колона російської техніки йшла селом. Окупанти розстрілювали будинки мирних жителів.

Також під ворожі кулі потрапила школа у селі Перехрестівка.

Дивіться відео наслідків ворожих обстрілів

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