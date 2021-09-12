На Сумщині легковик врізався у вантажівку: постраждали 3 дітей, одна – в реанімації

В Сумській області у суботу, 11 вересня, сталася аварія – легковик зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП постраждали троє неповнолітніх дітей. Одна дитина – в реанімації.

Повідомлення про те, що на автодорозі "Батурин – Конотоп – Суми" в селищі Миколаївка трапилась ДТП, поліція отримала ввечері 11 вересня. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

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Постраждала в ДТП дитина – в реанімації

За інформацією поліції, попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-2109, під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутого світла фар. В результаті цього він зіткнувся з вантажним автомобілем МАН. Обидва авто зазнали значних механічних пошкоджень.

Тілесні ушкодження різної тяжкості отримали водій та пасажири автомобіля ВАЗ. Трьох неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти та 4-х років доставили до Сумської обласної клінічної лікарні,

– мовиться у пресслужбі поліції.

За інформацією УНІАН, в приймальному відділенні СОКЛ, в неділю, 12 вересня, станом на 15.00 в лікарні залишилася одна дитина, яка перебуває в реанімації.

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У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.



ВАЗ виїхав на зустрічну смугу без ввімкнутих фар / Фото пресслужби Нацполіції

Максимальним покаранням за порушення правил руху, в результаті якого людина загинула чи отримала тяжкі тілесні ушкодження є термін до 8 років позбавлення волі.