На Сумщині росіяни знищили багатоквартирний будинок: є загиблі, під завалами можуть бути люди

Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів, а також скинули авіабомби. Внаслідок атаки знищений житловий будинок. Є жертви.

Противник завдав удару по Миропільській громаді. Пошкоджень зазнали два приватні будинки, також зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, передає 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

Дивіться також На Дніпропетровщині підліток потрапив до лікарні після 10 банок енергетика

Окупанти вбили цивільних

Наразі відомо, що дві людини загинули. Тіла були виявлені під час розбору завалів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що вранці 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по центру міста Ізюм на Харківщині. Снаряд поцілив в адміністративну будівлю. На місці від отриманих травм загинуло 5 людей-троє чоловіків віком 43, 61 та 68 років та дві молоді дівчини віком 19 та 18 років. 19-річна загибла була при надії.

Також 56 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки віком 14 і 16 років.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 6. У лікарні помер поранений 61-річний чоловік.