Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині

Російські окупанти 8-го травня завдали ракетного удару по Сумській області. Два вибухи прогриміли у Шосткинському районі, який розташований поблизу кордону з Росією.

Росіяни вдарили по Шосткинському району

Про вибухи на Сумщині почали повідомляти місцеві жителі та телеграм-канали. Інформація про сильні вибухи в Сумській області почала з'являтися близько 18:20.

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О 18:46 вибухи офіційно підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації. Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що відбувся ракетний удар.

Як написав Живицький, росіяни здійснили обстріл території Шосткинського району. Він також опублікував фото з наслідками удару. У небі великий стовп чорного диму.

Сумщина. Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!,

– йдеться у повідомленні Живицького.

Наразі не відомо, що стало ціллю ракетного удару військ агресора. Також не відомо, чи є жертви або постраждалі.

Зауважимо, що в Сумській області та в центральних областях України досі триває повітряна тривога.

Жителів Сумщини закликали не публікувати наслідки ракетного удару окупантів

Дмитро Живицький закликав мешканців Сумської області не публікувати наслідки "прильотів". Також він просить утриматися від коментарів про обстріл.

Глава Сумської ОВА запевнив, що всі деталі ворожого обстрілу будуть опубліковані згодом на офіційних сторінках.

Росія продовжує обстрілювати Сумщину

Попри те, що Збройні Сили України вибили російських окупантів із Сумської області, війська агресора продовжують обстрілювати регіон.

Протягом 4-го травня росіяни обстріляли прикордонні райони на Сумщині та Чернігівщині. Під ворожим вогнем опинився саме Шосткинський район Сумської області. Росіяни гатили з мінометів та гранатометів.

Ще одну спробу ракетного удару ворог здійснив 5-го травня. Над Роменським районом завдяки силам протиповітряної оборони було збито російську крилату ракету.

Також для обстрілів Сумської області Росія використовує авіацію. У суботу, 7 травня, окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Під обстріли потрапили території Миропільської та Хотинської громад. Ці селища розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. Удар було завдано ракетами "повітря – земля".

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