Загинули дитина, батько та бабуся: на Сумщині росіяни атакували будинок багатодітної родини

Зранку в понеділок, 22 червня, російські війська атакували будинок багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини. Внаслідок цинічного ворожого удару загинули дитина, батько та бабуся.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

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Які наслідки ворожого удару?

Близько 04:50 росіяни вдарили безпілотником по Зноб-Новгордській громаді.

Унаслідок ворожої атаки загинули 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру.

Зараз правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України). Стаття передбачає від 10 до 15 років ув'язнення, а в разі умисного вбивства – довічне позбавлення волі.

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Тим часом у ДСНС повідомили, що цієї ночі ворог також бив по Глухівській та Краснопільській громадах Сумщини. На Глухівщині атаки спричинили масштабну пожежу у трьох житлових будинках. На жаль, одна дитина зазнала поранень.

У Краснопільській громаді рятувальники також ліквідували наслідки влучання у приватний будинок.

Російські війська б'ють по Сумщині / Фото ДСНС Сумщини

До слова, вже під ранок під російською атакою також опинилося Запоріжжя. Ворожий дрон вдарив по житловому будинку у приватному секторі міста, що спричинило займання. За попередніми даними, поранення отримали троє людей, одна жінка загинула.