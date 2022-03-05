На Сумщині росіяни грабують і розстрілюють машини мирних українців
5 березня 2022 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Російські військові на Сумщині грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей.
Голова Сумької ОВА Дмитро Живицький показав машини, які стоять на виїзді з регіону. Окупанти перевіряють автівки та спускають колеса.
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Зараз із Сум не можна безпечно виїхати
Авто були вікдриті, а речі – розкидані. Очевидно, що перед тим росіяни розграбували транспорт.
Живицький додав, що зараз з Сум, Тростянця, Лебедина та Охтирки не можна виїхати безпечно.
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