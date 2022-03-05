На Сумщині росіяни грабують і розстрілюють машини мирних українців

Російські військові на Сумщині грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей.

Голова Сумької ОВА Дмитро Живицький показав машини, які стоять на виїзді з регіону. Окупанти перевіряють автівки та спускають колеса.

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Зараз із Сум не можна безпечно виїхати

Авто були вікдриті, а речі – розкидані. Очевидно, що перед тим росіяни розграбували транспорт.

Живицький додав, що зараз з Сум, Тростянця, Лебедина та Охтирки не можна виїхати безпечно.



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