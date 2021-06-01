Закопав паспорт у лісі і гайда в Україну: на Сумщині затримали росіянина-втікача

На кордоні України з Росією у Сумській області піймали чоловіка. Він намагався пішки незаконно перетнути кордон і збрехав, що є громадянином України.

Виявити "перебіжчика" вдалося за допомогою тепловізора. Прикордонникам чоловік спершу сказав, що він з України, однак видала його ксерокопія паспорту з двоголовим орлом.

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Паспорт закопав у лісі

Вдерся чоловік на межу України близько другої ночі 30 травня. Виявили його інспектори з прикордонної служби "Миропілля". Хоч він і сказав, що громадянин України, у нього знайшли ксерокопію паспорта. Доля оригіналу була досить комічною – опинилася у землі.

Чоловік настільки наполегливо хотів опинитися в Україні, що закопав свій паспорт громадянина Росії. За його словами, не пам'ятає, де саме. "Свої документи я закопав у лісі, місця точного не знаю", – розповів чоловік.

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Наразі обставини правопорушення з'ясовують. На затриманого оформили адмінпровадження за спробу незаконного перетину кордону.

Чоловік тричі намагався потрапити в Україну

Нещодавно кумедний випадок стався на Закарпатті. Прикордонники затримали іноземця, який нелегально перетнув кордон з боку Угорщини.

Усе б нічого, але чоловік вдається до цього вже втретє. Прикордонники з'ясували, що він – громадянин Польщі. При цьому, від початку року його вже затримували прикордонники Львівського і Чопського загонів. Під час допиту чоловік пояснив, що хотів потрапити до України на збір полуниці.

За тиждень до того на кордоні України та Словаччини затримали громадянина Німеччини, який пробирався в Україну лісом. Він прямував до Львова – у гості до знайомих.