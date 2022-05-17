На Сумщині триває бій на півночі Шосткинського району: є спроба прориву

Російські військові здійснили спробу прорватися через український кордон у Сумській області. Українські захисники ведуть бій з російськими окупантами на півночі Шосткинського району.

Росіяни здійснили спробу прориву українського кордону у районі Середино-Буди

Про ситуацію на Сумщині розповів у соціальних мережах глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Це важливо Ворог завдав 5 ракетних ударів по Охтирці: пошкоджений дитсадок та будинки, є поранені

Живицький повідомив, що на півночі Шосткинського району триває бій з російськими загарбниками. Він зазначив, що з боку військ Росії є спроба прориву українського кордону у районі міста Середино-Буда.

Росіяни обстрілюють Сумщину із самого ранку

Живицький інформує, що збройні сили Росії обстрілюють Сумську область із самого ранку. Окупанти здійснюють обстріли з власної території.

За даними глави Сумської ОВА, зафіксовано близько 5 влучань в районі Есмані. Також у напрямку Бояро-Лежачі було зафіксовано близько 70 вибухів.

Ще 6 вибухів зафіксовано в районі населеного пункту Сопич.

Росіяни обстрілюють Сумську область: останні новини

Збройні сили Росії ще у березні – квітні відступили з Півночі, оскільки були витіснені Збройними Силами України. Проте окупанти продовжили обстрілювати Сумську область з власної території.

В останні дні кількість обстрілів помітно збільшилася. Щобільше, зранку 16 травня на Сумщину намагалася зайти ворожа ДРГ й українські прикордонних дали бій ворогу. Унаслідок зіткнення з російськими диверсантами, на жаль, загинув український прикордонник.

Упродовж 16 травня російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Обстріл ділянки "Семенівка" на Чернігівщині тривав понад 2 години.

17 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі населеного пункту Білокопитове російські окупанти провели мінометний обстріл підрозділів Держприкордонслужби.

В оперативному командуванні "Північ" зазначили, що зранку 17 травня збройні сили Росії здійснили понад 70 обстрілів Сумщини з власної території. Окупанти гатили в районі Есмані та Сопич і в напрямку Бояро-Лежачі.

До уваги – де були обстріли: ситуація по областях України: дивіться відео