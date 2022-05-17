На Сумщині триває бій на півночі Шосткинського району: є спроба прориву

17 травня 2022 , 14:16
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Джерело:

Дмитро Живицький

Російські військові здійснили спробу прорватися через український кордон у Сумській області. Українські захисники ведуть бій з російськими окупантами на півночі Шосткинського району.

Росіяни здійснили спробу прориву українського кордону у районі Середино-Буди

Про ситуацію на Сумщині розповів у соціальних мережах глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Живицький повідомив, що на півночі Шосткинського району триває бій з російськими загарбниками. Він зазначив, що з боку військ Росії є спроба прориву українського кордону у районі міста Середино-Буда.

Росіяни обстрілюють Сумщину із самого ранку

Живицький інформує, що збройні сили Росії обстрілюють Сумську область із самого ранку. Окупанти здійснюють обстріли з власної території.

За даними глави Сумської ОВА, зафіксовано близько 5 влучань в районі Есмані. Також у напрямку Бояро-Лежачі було зафіксовано близько 70 вибухів.

Ще 6 вибухів зафіксовано в районі населеного пункту Сопич.

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Автор: Михайло Гема