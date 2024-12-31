У Шостці – вибухи: Росія б'є ракетами по інфраструктурі

Росія обстрілює Україну ракетами. У Сумській області чули вибухи.

Вранці 31 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістикою. Тим часом монітори пишуть, що у повітрі перебувають 6 ворожих Ту-22м3, які здійснюють пуски ракет Х-22, передає 24 Канал.

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Шостка під ударом окупантів

Близько 08:11 Повітряні сили попередили про рух швидкісної цілі у напрямку Шостки Сумської області. Місцеві канали повідомили про вибухи у місті.

Зазначається, що Шосткинська громада під масованим ударом ракет Х-22.

Ворог продовжує бити ракетами по інфраструктурі Шосткинської громади,

– заявили в ОВА станом на 08:52.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади та об‘єкти соціальної сфери. На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи, зазначив голова громади Микола Нога.

До слова, гучно було в Києві. Уламки збитих ракет впали на покрівлю приватної будівлі у Дарницькому районі столиці. На щастя, минулося без пожежі та руйнування.

Як пишуть монітори, удари по Шосткинському району та в межах Київщини завдавалися надзвуковими Х-22 з території Тульської/Липецької областей, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також крилатими ракетами.