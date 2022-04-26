На Сумщині ввели додаткові режимні обмеження: перелік заборон для цивільних

26 квітня 2022 , 11:16
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Джерело:

Держприкордонслужба

Через обстріли прикордонної території Сумщини зі сторони Росії, для місцевого населення ввели низку заборон. Усі вони стосуються територій у межах 20 кілометрів від кордону з Росією.

Нововведення стосуються мешканців частини Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Вони діятимуть до завершення воєнного стану.

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Які заборони ввели для жителів прикордонних територій

Від сьогодні й до завершення воєнного стану мешканцям 20-кілометрової зони в районі кордону з Росією заборонено:

  • пересування осіб та транспорту;
  • перебування в лісових масивах та лісосмугах;
  • проведення робіт поза межами населених пунктів у проміжку з 21:00 до 7:00;
  • здійснення польотів будь-яких літальних апаратів;
  • полювання, рибальство та інші форми відпочинку;
  • носіння військової форми цивільним населенням.

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Автор: Іван Магуряк