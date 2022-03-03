На Сумщині взяли під варту 27 російських військових

Прокурори взяли під варту 27 російських окупантів на Сумщині. За даними слідства, вони вбивали українських військових та мирних жителів.

Затриманим оголосили статтю за "посягання на територіальну цілісність та недоторканість України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 3 березня.

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Як каже слідство, підозрювані "виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації". Вони вбивають захисників України і мирних жителів. 24 лютого вони незаконно перетнули кордон України.

Загалом затримали:

14 окупантів у Сумах;

8 – у Конотопському районі;

5 – у Сумському районі.

Серед затриманих є снайпер та командир взводу. Наймолодшому – 19 років.

Текст публікації Офісу генпрокурора:

​На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил РФ

Прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (стаття 615 КПК України) взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частина 2 статті 110 КК України).

За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення. Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями Збройних Сил України. 14 осіб затримано у м. Суми, 8 осіб – у Конотопському та 5 у Сумському районах. Серед затриманих снайпер та командир взводу. Наймолодшому – 19 років.

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