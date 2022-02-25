На Сумщині запроваджують комендантську годину
25 лютого 2022 , 21:24Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Суми"
У Сумській області запроваджують комендантську годину з 25 лютого. Вона діятиме з 22:00 до 07:00.
Комендантську годину через війну вже ввели в багатьох українських містах.
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Бої на Сумщині
Від ранку 25 лютого почалися активні пересування техніки по всій території Сумської області. У Сумській ОДА закликали містян не їздити та ходити біля об'єктів критичної інфраструктури.
У місті Охтирка був запеклий бій. Українські захисники відбили прорив російських окупантів. Загарбники цинічно обстріляли дитячий садок, поранивши дітей.
Бої тривали в Тростянці, а також в аеропорту Сум.