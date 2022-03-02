На Сумщині ЗСУ знищили близько 500 одиниць ворожої техніки, – голова ОВА
2 березня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Суми"
Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину, але ЗСУ міцно тримають оборону. Українські військові впродовж доби знищили близько 500 одиниць ворожої техніки.
Кожен, хто координкує переміщення російської техніки – герой. Місцева влада оперативно передає всю інформацію ЗСУ. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 2 березня.
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В ніч з 28 лютого по 1 березня українські війська зупинили і знешкодили колони техніки, у складі яких були:
- 60 танків, 4 Буки, до 20 САУ, 20 БМП, 15 "Градів".
- близько 200 одиниць техніки (танки та БТР)
Ранок 1 березня:
- 4 "Ескандери", загалом близько 80 одиниць техніки.
Вечір 1 березня:
- близько 80 одиниць, з них половина – гради.