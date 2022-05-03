Сумщину двічі обстріляли з території Росії
3 травня 2022 , 21:37Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Вороги обстріляли Сумщину з території Росії. Окупанти вдарили по регіону з реактивними системами залпового вогню та мінометами.
Відповідну інформацію оприлюднили у Держприкордонслужбі. Станом на 21:33 3 травня інформації про людей немає.
Зауважте Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи
Ворог з Росії вгатив по Сумщині
Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, після 18 години 3 травня на околиці одного з селищ Шосткинського району наші прикордонники зафіксували розриви 8 ракет. Їх російські окупанти також випустили з Росії ракетними системами залпового вогню.
Коротко про атаки ворогів по Україні 3 травня
- Ввечері 3 травня у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.
- Згодом у Львові, Києві, Вінниці, а також на Закарпатті, Дніпропетровщині та Кіровоградщині вороги завдали ракетних ударів. Станом на 21:54 даних про людей немає.
- Проте відомо, що у Львові ракетні удари пошкодили 2 чи 3 електричні підстанції. Натомість у Вінниці спрацювала ППО.
Дивіться також – ракетні обстріли України | Вибухи у Львові, Вінниці, Одесі, Київщині та Кіровоградщині: відео