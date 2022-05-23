Сумщину обстріляли з Росії мінометами і артилерією: спалахнула ферма

З території Росії окупанти обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади на Сумщині з мінометів і артилерії.

Внаслідок обстрілу сталась пожежа

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема сталась пожежа на старій фермі.

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Ворог з території Росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицям. Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає.

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину / Фото Дмитро Живицький

Цього разу росіяни обстріляли Краснопільську громаду / Фото Дмитро Живицький

Ворог поцілив у стару ферму / Фото Дмитро Живицький

На щастя, обійшлось без жертв / Фото Дмитро Живицький

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

Попри те, що російські війська покинули територію Сумської області, вони продовжують обстрілюють її прикордонні населені пункти.

Зранку 21 травня російські військові обстріляли Есманську громаду з артилерії. Невдовзі в оперативному командуванні "Північ" повідомили про обстріл прикордоння Сумщини. Повідомляли про 6 "приходів" у сторону населеного пункту Кучерівка.

Упродовж 17 травня оперативне командування "Північ" зафіксувало 70 вибухів.

16 та 17 травня окупанти намагалися вести наступ у напрямку Сумської області та прорвати оборону регіону. Вороги намагались працювали під прикриттям артилерії. Окрім артилерійських обстрілів, були обстріли з гранатометів, мінометів та перестрілки зі стрілецької зброї. Кілька днів поспіль велись бої.

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Хоч і Росія не припиняла обстрілювати прикордонні території Сумської області, той факт, що останнім часом обстріли посилились, може вказувати на ймовірний наступ росіян. Зокрема, Живицький вважає, що ці бої можуть бути ознакою того, що Росія веде розвідку боєм. Таким чином окупанти намагаються визначити оборонну здатність України.