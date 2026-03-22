На Харківщині та Сумщині росіяни пробують наступати від кордону, – Зеленський

Цього тижня окупанти намагалися активізувати наступи на кількох напрямках, користуючись теплою погодою. Ворог успіху не досягнув, а лише зазнав значних втрат.

Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирський і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Вони обговорили ситуацію на фронті.

Що відбулося на фронті за останній тиждень?

Росіяни намагалися посилити наступ, розраховуючи на сприятливу погоду. Втім, єдиним відчутним результатом дій окупантів стало підвищення їхніх втрат. Лише за останні 7 днів понад 8 тисяч російських солдатів убито або важкопоранено.

На Донеччині українські позиції за тиждень суттєво не змінилися.

На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять,

– наголосив президент.

На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів.

Також стало відомо, що російське командування нарешті змогло отримати достовірну інформацію про те, які позиції утримують їхні війська, і порівняти її з доповідями від командирів на місцях. Як наслідок – частину російських командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню.

