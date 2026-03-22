На Харківщині та Сумщині росіяни пробують наступати від кордону, – Зеленський
Цього тижня окупанти намагалися активізувати наступи на кількох напрямках, користуючись теплою погодою. Ворог успіху не досягнув, а лише зазнав значних втрат.
Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирський і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Вони обговорили ситуацію на фронті.
Що відбулося на фронті за останній тиждень?
Росіяни намагалися посилити наступ, розраховуючи на сприятливу погоду. Втім, єдиним відчутним результатом дій окупантів стало підвищення їхніх втрат. Лише за останні 7 днів понад 8 тисяч російських солдатів убито або важкопоранено.
На Донеччині українські позиції за тиждень суттєво не змінилися.
На Харківщині та в прикордонних громадах Сумщини фіксуємо спроби окупанта просунутися від кордону – триває знищення російських підрозділів, які це роблять,
– наголосив президент.
На Олександрівському напрямку тривають активні дії наших штурмових і десантних підрозділів.
Також стало відомо, що російське командування нарешті змогло отримати достовірну інформацію про те, які позиції утримують їхні війська, і порівняти її з доповідями від командирів на місцях. Як наслідок – частину російських командирів на рівні бригад уже замінили як покарання за брехню.
Бойові дії в Україні: останні новини
Російська армія готується до наступів на кількох напрямках і проводить перегрупування на північному сході України. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його словами, наразі інтенсивних боїв небагато, однак на окремих ділянках триває підготовка до атак. Йдеться про Великобурлуцький, Куп'янський і Борівський напрямки, а також низку інших ділянок фронту.
Крім того, на Сумщині фіксують підвищену активність російських військ – вони намагаються відновити наступальний потенціал.
Основні цілі окупантів – встановити контроль над Лиманським напрямком і створити буферну зону вздовж державного кордону.
В Інституті вивчення війни вважають, що російські війська, ймовірно, не зможуть захопити основну лінію оборони у Донецькій області у 2026 році, хоча можуть досягти тактичних успіхів ціною значних втрат.