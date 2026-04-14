Чи наступає Росія на Суми: яка ситуація у прикордонні

Останніми днями російські війська посилили наступальні дії на cході Сумщини. Ворогові вдалося просунутися біля кількох населених пунктах.

На Сумщині окупанти проводять штурми. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Чи є загроза для Сум?

Водночас він уточнив, що йдеться не про наступ на Суми, а переважно про спроби штурмових груп атакувати в прикордонні.

Коваленко показав відео одного із таких штурмів, під час якого 29 окупантів здійснили спробу інфільтрації в тил позицій 71-ої бригади ДШВ. Росіяни рухалися по газовій трубі. Як насліддок – уся група загарабників була знищена.

У коментарі Укрінформу речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що росіяни мають просування на Сумщині.

За його словами, ворог просунувся біля Миропільського. Також він розповів, що у районі Мар'їного тривають бої, там зараз – "сіра зона".

Трегубов уточнив, що до Новодмитрівки ворогу не вдалося дістатися.

Напередодні військовий заявив, що росіяни активізували наступ на Сумщині та намагаються розширити зони контролю, просуваючись на невеликі відстані – 1 – 1,5 кілометра від кордону.

Зауважимо! За даними DeepState, росіяни просунутися поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки.

