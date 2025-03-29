Чи прорвали окупанти кордон на Сумщині: у ДПСУ відповіли
- Держприкордонслужба спростувала інформацію про прорив кордону росіянами в Сумській області.
- Ворог використовує малі штурмові групи в напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка, які знищуються на підступах до кордону.
- Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути в Сумську область, а ворожа армія обстрілює прикордонні населені пункти та використовує авіацію.
Росіяни переконують, що їм вдалося прорвати кордон у Сумській області. У Держприкордонслужбі відреагували на такі заяви ворога.
Там заявили, що ця інформація є неправдивою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
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Яка ситуація на кордоні з Сумщиною
За словами Демченка, загарбники продовжують застосовувати в прикордонні малі штурмові групи.
Сили у вигляді малих штурмових груп ворог намагається використовувати по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка. Наразі малі штурмові групи знищуються як на підступах до нашого кордону, так і під час того, коли вони вже перетнули лінію державного рубежу,
– пояснює речник ДПСУ.
Раніше Демченко також зазначав, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти в Сумську область ближче до Харківщини. Варто зауважити, що одна з них налічувала близько 15 осіб.
Окрім цього, ворожа армія продовжує обстрілювати населені пункти у прикордонні та використовує авіацію.