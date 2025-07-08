Сили оборони хитро обіграли росіян на Сумщині: ворогу доводиться відкласти свій план

На Сумському напрямку атаки росіян не дають їм очікуваного результату. Їхнє просування змогли зупинити Сили оборони, вдало використавши момент, коли росіяни були у слабкій позиції.

Окупанти зазнають чималих втрат через вдалі контрнаступальні дії українських військових. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу пояснив, що зламало хід боїв на Сумщині на користь СОУ.

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Як ЗСУ вдалось зупинити наступ росіян на Сумщині

Наступальні дії росіян на Сумщині не застали українське керівництво зненацька, оборона на напрямку виявилась підготованою. Сили оборони достатньо швидко змогли контратакувати та станом на зараз перехопили локальну ініціативу у російських військ. Хоч спочатку просування ворога було стрімким.

Це пов'язано з тим, що росіяни залучили велику кількість живої сили. Їхньому початковому успіху сприяло масове використання КАБів та дронів на оптоволокні. Вони не воювали інакше, хоч там були присутні боєздатні підрозділи. Вони поклали чимало людей, виснажились. І саме момент перегрупування й очікування свіжого поповнення вдало використали Сили оборони,

– пояснив Дмитро Жмайло.

Українські військові провели низку контратакувальних дій, зокрема на відтинку між Кіндратівкою та Костянтинівкою наше просування оцінюють приблизно у 2,5 кілометра. На схід від населеного пункту Олексіївка, за різними оцінками, просування Сил оборони складає від 2,3 до 3,4 кілометра. Тож темп руху українських військових зараз є більшим за рух окупантів.

Що відбувається на Сумщині: дивіться на карті

"Не можу сказати, що для Сумщини все закінчено, але ми справді намагаємося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Плани росіян щодо Сум і виходу на височини, південніше від Юнаківки та Кіндратівки, поки що відкладаються", – додав Жмайло.

Яка ситуація з фортифікаціями на напрямку

Водночас чимало критики отримала побудова фортифікаційних споруд на Сумському напрямку. Мовляв, їх недостатньо добре підготували, а подекуди вони нібито й узагалі відсутні.

Все, що робиться по фортифікаціях, є недостатнім, адже виклик, який перед нами стоїть – набагато більший. Тому не можна сказати, що лінії оборони у нас такі, що росіяни не пройдуть. Та все ж багато OSINT-аналітиків підтвердили, що інформація, що у нас взагалі нічого немає, м'яко кажучи, перебільшена. Починаючи з білоруського кордону й на інших ділянках ми накопалися,

– уточнив Жмайло.

Справді капітальні спорудження розташовані за кілька десятків метрів від лінії державного кордону та від лінії фронту безпосередньо. Це, зокрема, зумовлено характером бойових дій станом на сьогодні. Логістика серйозно ускладнилась, значною мірою і через роботу безпілотників.

Це також підтверджував і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, наразі неможливо зводити фортифікації по лінії кордону, адже там постійно працюють ворожі артилеристи й оператори дронів. Саме через це використання інженерної техніки та участь особового складу у будівництві споруд стає надзвичайно небезпечним