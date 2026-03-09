Намагаються залишити людей без світла: росіяни цілий день б'ють по енергетиці Сумщини
- Російські атаки на Сумщині спричинили перебої з електропостачанням у Сумському та Охтирському районах.
- Енергетики та аварійні бригади працюють над відновленням світла.
У понеділок, 9 березня, окупанти протягом усього дня тероризують Сумську область. Під ударом країни-агресорки – енергетична інфраструктура в регіоні.
Ворог намагається залишити Сумщину без світла. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олег Григоров.
Що відомо про удари по енергетиці Сумської області?
За словами Григорова, у населених пунктах Сумського й Охтирського районів унаслідок російських атак можливі перебої з електропостачанням. Там частина мешканців залишається без світла.
Водночас він наголосив, що енергетики та аварійні бригади працюють над оперативним відновленням світла в домівках жителів. До того ж у громадах працюють пункти незламності, тож у разі тривалих відключень люди можуть скористатися ними.
Зазначимо, що в неділю, 8 березня, у Сумському районі російський дрон поцілив у пасажирський потяг Київ – Суми, де було близько 200 пасажирів.
Яка ситуація на кордоні Сумщини?
Минулого тижня російська армія знову активізувала атаки на прикордонні території Сумщини, зокрема в Есманьській і Краснопільській громадах. У Есманьській громаді ворог закріпився в Комарівці, а села Бобилівка, Сидорівка та Харківка фактично опинилися в "сірій зоні".
Нещодавно російські військові вивезли 19 мешканців села Сопич на Сумщині до Брянської області. Ті жителі, які залишилися в населеному пункті, раніше офіційно відмовилися від евакуації, після чого зв'язок із ними зник.
Саме село Сопич, де до повномасштабної війни мешкало приблизно 300 людей, російські війська змогли взяти під контроль. Також окупанти просунулися в районах Попівки, Високого та Комарівки.