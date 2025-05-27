Росіяни просунулися на Сумщині та Харківщині: DeepState оновили карту фронту

Окупанти продовжують штурми уздовж усієї лінії фронту. Президент Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу, попри заяви про прагнення до миру.

26 травня у Сумській ОВА заявили, що під російським контролем наразі перебувають 4 села Новеньке, Басівка, Веселівка й Журавка. Окупанти продовжують спроби просування з метою створення так званої "буферної зони", передає 24 Канал.

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Ворог наступає на Сумщині

За даними DeepState, противник мав просування у районі Біловодів. Село повністю перейшло у сіру зону.

Де розташовані Біловоди: дивіться на карті

Зауважимо, що російське військове командування передислокувало частини 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади для посилення угруповання на півночі Сумської області.

Окупанти підступають до Дніпропетровщини

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Саме там відбувається найбільша кількість боїв за добу. На жаль, росіяни просунулися у районі Котлярівки. У такий спосіб ворог ще більше наблизився до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Де розташована Котлярівка: дивіться на карті

Противник просувається на Харківщині

Загарбники активізували наступальні дії і на півночі Харківської області. Нещодавно окупанти просунулися у районі Кам'янки.

Де розташована Кам'янка: дивіться на карті