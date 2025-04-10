Військові ЗСУ не дозволили росіянам закріпитися у Басівці: у мережі з'явилося відео

Група росіян проникла в прикордонне село Басівка, що на Сумщині. Однак Сили оборони завдали відсіч ворогу.

Завдяки точковому удару українські бійці знищили окупантів, які намагалися прорватися на трьох квадроциклах, а також укриття російської диверсійної групи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Дивіться також Окупанти хотіли просунутися на Курщині, але потрапили в засідку десантників ЗСУ: епічне відео

Що відомо про ситуацію на Сумщині

Як розповіли у бригаді, пересування росіян відстежували українські розвідувальні безпілотники. Потім по цілі спрямували ударні FPV-дрони. Там зазначають, що БпЛА Сил оборони почали "полювати" на росіян, щойно передова група противника зайшла в населений пункт.

Бійці Сил оборони не дали ворогу закріпитися в Басівці: відео 36-ї окремої бригади морської піхоти

Додамо, що, згідно із заявою пресслужби Оперативного командування "Північ", протягом доби російська армія здійснила 205 обстрілів прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Варто зауважити, що на Сумщині фіксується зростання щільності ударів з використанням авіабомб, КАБів та ударних FPV-дронів.

Зазначимо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Він додав, що вже майже тиждень спостерігається практично вдвічі більша кількість наступальних дій ворога на всіх основних напрямках.