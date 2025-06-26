Росіяни сповільнилися на Сумщині: Коваленко назвав 2 ключових причини

Просування росіян у Сумській області сповільнилося через масштабні втрати та дезертирство. Українські сили дали відсіч їхньому наступу у прикордонні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

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Яка ситуація у Сумській області

Андрій Коваленко зазначив, що просування росіян у Сумській області наразі вдалося зупинити.

Як і казав, на Сумщині російські штурмовики через втрати та дезертирство видихаються. Їх повільне і кількісне просування в прикордонні наштовхнулося на якісну протидію і було зупинене, станом на сьогодні,

– написав він.

За його словами, випадки дезертирства серед російських військових фіксують ще на території Курської області, зокрема у Льгові та Рильську, куди їх переміщують для подальшого перекидання через кордон.

До слова, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що в Сумській області зафіксовано спроби прориву диверсійних груп Росії у Хотінській та Юнаківській громадах, хоча активність противника зменшилася.