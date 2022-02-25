Сумська тероборона просить волонтерів допомогти з їжею
25 лютого 2022 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:ЦПК
Суми, які зараз активно протистоять ворогу, продовжують тримати оборону. ЗСУ допомагають українці, які вступили до лав територіальної оборони.
Як повідомили у ЦПК, першочергово потрібна їжа, товари першої необхідності, а також автомобілі.
Важливо ЗСУ зупинили ворога у Чернігові та Сумах: противник перегруповується
Сумська тероборона просить волонтерів допомогти з:
- продуктами,
- гарячою їжею, чаєм,
- кавою, цукром,
- цигарками;
- водії з авто для доставки.
Ситуація на Сумщині
- Росія у ніч проти 24 лютого підступно напала на Україну. Ворог завдав удари по складах на Сумщині. Російські окупанти зайшли у місто Охтирці. Ворожі війська столи у центрі міста.
- Українські захисники відбивали ворога на цьому напрямку і завдяки Javelin успішно знищили 15 танків держави-агресорки.
- Згодом тероборона відбила наступ, противник відступив з Сумської області. У Сумах біля кадетського корпусу закінчився переможний бій. Охтирка, що на Сумщині, повністю перейшла під контроль наших захисників.