Сунак виступає за членство України в НАТО та створення гарантій безпеки до саміту у Вільнюсі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак рішуче виступив за членство України в НАТО. Водночас глава британського уряду очікує створення Альянсом гарантій безпеки для нашої країни до саміту у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Відповідну заяву британський прем'єр-міністр зробив на Мюнхенській конференції. Ріші Сунак переконаний, що Альянс повинен зробити усе для того, щоб війна в Україні більше не повторилася.

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Потрібно думати про майбутнє

Ріші Сунак переконаний, що НАТО повинне гарантувати безпеку України. І зараз потрібно думати про майбутнє, за яке триває боротьба. За його словами, перемовини про гарантії потрібно почати якнайшвидше, щоб до саміту у Литві вони були готові.

Нам потрібно думати про майбутнє, як ми захищаємо безпеку України. Це розмова, яку ми повинні почати, тому що Вільнюський саміт є гарним місцем для завершення,

– наголосив Сунак.

Сунак також закликав союзників України надіслати більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони, щоб Україна могла протистояти російському вторгненню. Крім того, на думку британського прем'єр-міністра, війна уже досягла критичної точки й Україна може отримати вирішальну перевагу, якщо їй нададуть необхідну зброю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав пропозицію Ріші Сунака і підкреслив, що потрібно зробити все для того, аби після завершення війни переконатися у тому, що Росія більше не становить загрози для України.

Війна в Україні була неминучою

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні в інтерв'ю наголосив, що Росія тривалий час готувалася до війни в Україні й упродовж кількох місяців стягувала війська до кордону з нашою державою. Польський лідер відзначив, що 23 лютого минулого року він та президент Литви Гітанас Науседа їхали до Києва з чітким розумінням того, що Росія нападе.

Водночас Дуда каже, що західні партнери вели переговори з Владіміром Путіним і мали надію на те, що повномасштабної війни не буде, однак 24 лютого російські війська таки пішли у наступ.