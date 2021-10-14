Суперечить мінським угодам, – Росія про плани ввести військову місію ЄС в Україну

Плани ЄС та України про місію викликають заклопотаність у Москви. Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

До теми Робимо все необхідне, щоб військова місія ЄС була в Україні до кінця року, – Міноборони

Захарова стверджує, що реалізація цієї ініціативи суперечить мінським угодам. Крім того, вона заявляє, що це, мовляв, сприятиме мілітаризації України та ескалації напруженості на Донбасі.

Зрештою, Москва закликає відмовитися від "необдуманого" кроку.

Військова місія ЄС в Україні: що відомо

ЗМІ писали, що ЄС може створити в Україні військову навчальну місію. Таку можливість нібито розглядали. Причиною називали загострення військової агресії на Донбасі. Зазначали, що на створенні місії наполягали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія та Словаччина. Підтримували ініціативу також Швеція та Фінляндія.

У МЗС розповіли, що розглядають різні варіанти співпраці України та ЄС. Одна із можливих опцій – справді, започаткування військово-навчальної місії ЄС в Україні. Вона могла б охопити сфери, наразі непокриті EUAM.

Згодом міністр оборони Андрій Таран підтвердив, що ведуть роботу з розгортання в нашій державі військової місії Євросоюзу. За його словами, планують залучити 30 постійних радників від ЄС.