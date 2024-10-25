Угорщина "образилась" на Хорватію через слова про підтримку Путіна

Угорщина та Хорватія почали дипломатичну суперечку через Україну. Хорватського посла викликали до МЗС Угорщини.

Причиною для суперечки стали заяви міністра оборони Хорватії Івана Анушича на засіданні комітету хорватського парламенту. Він розкритикував небажання своєї держави відправляти військових для участі у місії НАТО в Україні.

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"Ми хочемо підтримати Путіна?"

За словами міністра, відмовляючись від участі у військових місіях НАТО, Хорватія стане схожою на Сербію та Угорщину, які публічно підтримують Росію.

Ми хочемо бути частиною цієї команди й того світу, чи частиною світу, до якого ми зараз належимо, західного світу, західних цінностей, західної цивілізації та західної демократії?

– запитав він.

Реакція Угорщини

Відповідь від угорського глави МЗС Петера Сійярто не змусила себе довго чекати. Він заявив, що Угорщина прагне найкращих відносин з усіма своїми сусідами, включно з Хорватією. За його словами, Анушич обрав "новий вид спорту – ображати угорців".

Я з усією повагою прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно гарячі внутрішньополітичні суперечки з президентом,

– сказав він.

Сійярто наголосив, що його держава не має жодного стосунку до суперечки між хорватським урядом і главою держави. За його словами, вони повинні залагодити це між собою.