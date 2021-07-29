У супермаркеті Києва помітили чоловіка у футболці з гербом Росії: до нього завітали активісти

В одному з супермаркетів Києва небайдужі громадяни спіймали чоловіка у футболці з символікою країни-агресора. Як виявилося, чоловік працює у закладі.

Розмову зі співробітником супермаркету активісти знімали на відео. Вони спілкувалися дуже ввічливо та пояснили чоловіку, що він одразу ж має зняти футболку.

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У відповідь, на питання, чи не бентежить чоловіка герб Росії на його одягу, той заявив, що не знав про значення цієї символіки.

Пішов перевдягатись

Коли активісти підійшли до чоловіка, той спокійно викладав овочі на прилавки. Вони одразу дали йому зрозуміти, що в такому вигляді далі він працювати не буде.

За власника футболки з гербом країни-агресора спробувала вступитися його колега. Однак їй безапеляційно пояснили, що цей одяг чоловік зніме.

Активісти запропонували чоловіку вдягнути футболку навиворіт та вимагали, аби працівник магазину зробив це негайно.

Згодом співробітник супермаркету втік до складського приміщення.

Де саме стався інцидент, невідомо. Також не зрозуміло, чому керівництво закладу не звертало уваги на звонішній вигляд чоловіка.

Дивіться відео спілкування активістів з чоловіком у футболці з гербом Росії у Києві: