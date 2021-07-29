У супермаркеті Києва помітили чоловіка у футболці з гербом Росії: до нього завітали активісти
Джерело:"ЄК"
В одному з супермаркетів Києва небайдужі громадяни спіймали чоловіка у футболці з символікою країни-агресора. Як виявилося, чоловік працює у закладі.
Розмову зі співробітником супермаркету активісти знімали на відео. Вони спілкувалися дуже ввічливо та пояснили чоловіку, що він одразу ж має зняти футболку.
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У відповідь, на питання, чи не бентежить чоловіка герб Росії на його одягу, той заявив, що не знав про значення цієї символіки.
Пішов перевдягатись
- Коли активісти підійшли до чоловіка, той спокійно викладав овочі на прилавки. Вони одразу дали йому зрозуміти, що в такому вигляді далі він працювати не буде.
- За власника футболки з гербом країни-агресора спробувала вступитися його колега. Однак їй безапеляційно пояснили, що цей одяг чоловік зніме.
- Активісти запропонували чоловіку вдягнути футболку навиворіт та вимагали, аби працівник магазину зробив це негайно.
- Згодом співробітник супермаркету втік до складського приміщення.
Де саме стався інцидент, невідомо. Також не зрозуміло, чому керівництво закладу не звертало уваги на звонішній вигляд чоловіка.
Дивіться відео спілкування активістів з чоловіком у футболці з гербом Росії у Києві: