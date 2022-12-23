У супроводі винищувача F-15 і літака НАТО: ЗМІ з’ясували, як Зеленський добирався до США
Джерело:BBC
Президент Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення здійснив закордонний візит. На шляху до Вашингтона лідера України супроводжував літак-розвідник НАТО та винищувач F-15.
Відповідні заходи безпеки свідчать про важливість відносин між двома країнами, особливо на тлі війни України з Росією. Поїздка Зеленського розпочалася з польського міста Перемишль, куди він спочатку прибув поїздом.
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Зеленському надали охорону Секретної служби
У Перемишлі українська делегація пересіла в автомобілі, що їх чекали. Під час дороги до Вашингтона Зеленського супроводжувала пані посол США Бріджіт Брінк.
В аеропорту польського Жешува президент України сів у літак ВПС США. Його супроводжував літак-розвідник НАТО та американський винищувач.
Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії. Перед тим, як увійти у повітряний простір над Північним морем, розвідувальний літак НАТО перевірив місцевість. Причина в тому, що море в цьому районі патрулюють російські підводні човни.
Американський винищувач F-15, що злетів з бази в Англії, супроводжував політ Зеленського протягом його шляху. Після прибуття у Вашингтоні Зеленському надали охорону Секретної служби.
Ми чудово розуміємо, що Росія має агентів у цій країні, і вона може спробувати щось зробити. Ми знаємо, що поставлено на карту,
– сказав один з високопоставлених американських чиновників, який знайомий із підготовкою візиту.
Зеленський здійснив візит у США: що відомо
- Ввечері 20 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський здійснить візит у США. Його поїздку не анонсували. У середу, 21 грудня, глава держави прибув у США.
- Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом: сторони провели переговори за зачиненими дверима. За підсумками перемовин вони дали спільну пресконференцію.
- Байден запевнив, що США будуть підтримувати Україну. Крім цього, перед візитом Зеленського США підтвердили, що передадуть Україні ЗРК Patriot. Також український лідер виступив перед Конгресом.
- Перед поїздкою у США Зеленський побував у Бахмуті. Глава держави передав Байдену нагороду від командира ракетної частини HIMARS на Донбасі, а конгресменам подарував прапор України з Бахмута.
- Дорогою додому президент України зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою. Сторони обговорили стратегічні плани на майбутнє, а також падіння ракети в Польщі.