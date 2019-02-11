Супрун назвала причину постійних атак проти МОЗ

Тимчасово відсторонена від виконання обов’язків очільника МОЗ Уляна Супрун заявила, що однією з причин постійних атак проти її команди є трансформація системи закупівель ліків.

Супрун пояснила, що завдяки співпраці з міжнародними організаціями, "кошти платників податків виділені з бюджету на ліки, більше неможливо красти".

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Сьогодні ніхто не може просто закупити препарат від раку в 10 разів дорожче, щоб "розпилити" державний бюджет. Хоча лише в 2014 році МОЗ України тільки так і проводив закупівлі ліків за кошти платників податків. Для осіб, які сиділи біля цієї годівниці роками – це втрачені сотні мільйонів гривень. І вони не можуть змиритися з тим, що "веселі" часи вже не повернути,

– зазначила чиновниця.

Коли у МОЗ прибрали з закупівель корупційну складову, позитивні зміни почали відбуватися дуже швидко. Так, лише за напрямком придбання для лікування раку в дорослих тепер вдається закуповувати 90% препаратів дешевше, ніж це було в 2014 році. Загалом, Україна наразі закуповує на 30-40% більше препаратів для лікування онкохвороб в дорослих та дітей.

"Загалом перехід на закупівлі через міжнародні організації дозволили використати на додаткові закупівлі до 39% виділених коштів. Це все – більше життєво важливих ліків, вакцин, стентів та інших медичних виробів, які бережуть здоров’я та життя багатьох-багатьох людей. Доки триватимуть зміни, доступ пацієнтів до лікування розширюватиметься", – підсумувала Супрун.

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?1. Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.



2. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".



3. Відповідно до ухвали її було відсторонено з "ознаками очевидної протиправності". Окрім того, у суді переконують, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.



4. Юристка Ірина Шумська пояснила у коментарі 24 каналу, що наразі законодавство не передбачає ні адміністративної, ані кримінальної відповідальності за наявність подвійного громадянства.



5. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.



6. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

Відео: хто така Уляна Супрун