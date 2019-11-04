Було багато брехні і маніпуляції, – Супрун про "чорний" піар, роботу в МОЗ та новий уряд

У великому інтерв’ю для 24 каналу колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чому так рідко спілкується з журналістами, про інформаційні атаки, ставлення світу до українців та чи готова повернутись до роботи в уряді.

"Ток-шоу рекламують політиків або ведучого"

Я ще жодної жінки так довго не добивався, як інтерв’ю з Уляною Супрун. Чому ви не йдете на контакт, чи просто не даєте всім інтерв’ю?

Скажімо так, у нас був вибір: ходити на всі телеканали або писати про ті речі, що є важливими, не концентруючись на особу Супрун, а у загальному – на трансформацію системи охорони здоров’я. Також ми мали правило – не ходити на канали олігархів.

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Тому замість того, щоб з’являтися на телебаченні, ми вирішили активніше займатися соціальними медіа, спілкуванням через фейсбук, ютуб, месенджери. По-перше, не так часто давати інтерв’ю, аби не концентруватися на одній людині. По-друге, людям цікавіше, коли вони не бачать ту саму особу постійно на телебаченні.

А за останній час від яких олігархічних телеканалів надходили пропозиції сходити на якісь ток-шоу?

Так, вже коли Шустер розпочав свою програму, то навіть на його перший ефір мене запросили. І до нас часто надходять запити та запрошення взяти участь у програмах. Але ми вирішили, що будемо не сперечатися і не ходити на такі програми, які насправді не дають багато користі.



Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

Ви вважаєте, що програма Шустера не дає багато користі?

Від самого початку ті шоу або рекламують одного чи іншого політика, або це є рекламою для самого ведучого.

"Чорний" піар – це боротьба минулого проти майбутнього"

На вас було замовлено багато "чорного" піару. Як ви думаєте, хто б міг це замовити?

Я вважаю, що це показує те, яка боротьба була у той час і зараз продовжується. Це боротьба минулого із майбутнім. Ми представляли майбутнє української медицини, де немає феодальної медицини, де головний лікар не є царем своєї лікарні, де пацієнт має вільний вибір свого лікаря, той має вибір, де саме він буде працювати і скільки їм будуть платити. Так, де люди розуміють, що податки, які вони платять, йдуть на оплату послуг, що їм надаються, а не десь зникають по дорозі.

А минуле бореться з майбутнім, бо не хоче змінюватися. Але ті зміни є важливими як в охороні здоров’я, так і у суспільстві. На нас йшли напади, бо ми представляли майбутнє.

Цікаво, що ви як журналіст озвучуєте це, адже більшість не робили б цього. Вони не хотіли б озвучувати те, що було місце проплаченому "чорному" піару. Я не можу називати джерел, але, за моєю інформацією, була велика кількість замовних статей, які просто відсікали. Але були такі атаки, і досить багато. Хтось пропускав їх, а хтось відсікав.

Дуже багато брехні і маніпуляції було зроблено за ті часи. Але ми бачимо, що український народ розуміє, що це – маніпуляція і брехня. Бо, насправді, більшість людей підтримують ті зміни, які вже відбулися.



Уляна Супрун

Побачили, що вони тепер мають свого лікаря, вони можуть отримувати послуги безкоштовно, адже вони вже заплатили за ці послуги своїми податками. Лікарі задоволені, бо у них є підвищення до зарплати, кращі умови роботи. Місцева влада розуміє, як буде далі відбуватися трансформація системи охорони здоров’я, автономізує лікарні. Люди чекають на наступний етап.

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На жаль, ті люди, які зараз прийшли до Міністерства охорони здоров’я, вони не продовжують те, що ми розпочали. Готуючись до інтерв’ю я подивилася, які нормативні акти були ухвалені за два місяці на рівні Кабміну, і там не було жодного акту щодо охорони здоров’я. Хоча я знаю, що Національна служба здоров’я вже подала 24 нормативні акти, які мають бути ухвалені на рівні міністерства і Кабміну. Без тих актів не можна продовжувати реформу на рівні вторинної ланки, де є лікарні.

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Очільник МОЗ, як людина, має бути керівником. Дозволити комусь вам щось нав’язувати – це не дуже добре для лідера чи керівника.



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"США Україну втягнули у внутрішньополітичну боротьбу"

Попередній раз, коли ми спілкувалися з вами, то ви сказали, що їдете до США. Яка мета вашого візиту?

Я поїхала до США, по-перше, аби поспілкуватися з партнерами, що допомогли у трансформації системи охорони здоров’я, аби подякувати за те, що вони підтримували її не лише останні три роки, а п’ять років. По-друге, аби заохотити їх і надалі підтримувати все, що відбувається у сфері охорони здоров’я і загалом у країні. А також не відходити від санкцій, що уже були подані.

Так збіглись обставини, що я поїхала до США через тиждень після зустрічі президента Зеленського і Трампа у Нью-Йорку. Але моя зустріч була запланована ще місяць наперед. У мене було багато зустрічей, під час яких запитували, що зараз відбувається в Україні, які зміни відбулися. Бачили, що є позитивні речі щодо швидкого ухвалення рішень, деяких реформ.



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Але хвилюються, що це може бути зашвидко. Мається на увазі, що зміни у судовій системі відбуваються дуже швидко і вони хотіли б, аби Україна консультувалася з ними перед тим, як робити зміни. Вони побачили, що стало менше спілкування з міжнародними партнерами і з громадськістю. Але я запевнила, що це процес, що відбудовується з часом. Адже прийшов новий парламент, новий уряд.

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Узагалі було досить позитивні відгуки у бік України. Більшість людей бачать, що Україна була втягнута у внутрішню політику США. І це не є вина України, бо вона стала об’єктом у внутрішній політиці США. Я бачила, що весь час у новинах звучало про Україну. Її згадували, але про нас дуже мало знають у США. І я бачу великий вакуум людей, які можуть їхати у США чи в інші західні країни, аби представляти Україну. Щоби розповідати хто ми є, що ми робимо, куди ми йдемо, що в нас є війна і нам потрібна допомога. Бо, на жаль, багато з того, що чують від тих, хто їде в США, це негативні речі, нарікання.

"Українці про себе не розповідають за кордоном"

Якщо перейти на персоналії, це хтось конкретно скаржився на Україну?

Дуже часто так відбувається, коли представники політичних партій з парламенту, з уряд, з інших посад або з неурядових організацій їдуть спілкуються з своїми партнерами чи представляти Україну на конференціях. Багато разів вони нарікають на Україну і показують всі негативи, але дуже мало говорять про ті позитиви, які відбуваються в нашій країні.

Так само відбувається в медіа. Бо ми бачимо, які були відгуки в медіа за останні 5 років. Ніби вклали в голову людям, що не було ніяких змін і Україна перебуває в гіршому стані, аніж вона була 5 років тому. Об’єктивно – це все не правда. Проте це також розповсюджується на західний світ.

Коли я спілкуюся із представниками з аналітичних центрів, я дуже часто чую "корупція, корупція, корупція". Ніхто навіть не говорить про війну, яка відбувається в Україні. Ніхто не говорить про те, що були деякі позитивні зміни, наприклад, в охороні здоров’я. Це дуже позитивні зміни, які відбулися. Але про них дуже мало знають, бо переважно більшість тих, хто представляє Україну на зовні, роблять це в досить негативному сенсі.

Я і ті, хто з нами співпрацювали в Міністерстві охорони здоров’я, а також ширше коло друзів, які це також бачать, створюємо нову неурядову організацію, яка буде базована більше на об’єктивному розгляді, дослідженні аналітики і наданні рішень щодо тих проблем, які існують в Україні.



Супрун вважає, що українці мало розповідають про себе за кордоном

Коли роблю пошук в гуглі й дивлюся про Україну англомовні наукові, дослідницькі або аналітичні статті чи роботи, то вони переважно зроблені не українськими інституціями, а іноземними. Ми самі про себе не пишемо й ми самі себе не досліджуємо. І я не говорю про піар, я говорю про правду. Я не кажу говорити лише про позитивні речі, а об’єктивно показувати.

Ми спілкуємося з департаментом оборони у США в Україні. Я не кажу, що конкретно я, як Уляна Супрун або медична сфера, а українські військові. Ті, які працюють в Міністерстві оборони, служили або зараз служать у війську і в інших силових структурах. Ми єдина країна, яка зараз воює із Росією. Ми знаємо, як вони будуть нападати на інших. Ми можемо надати дуже багато аналітичної інформації, щоб це розслідувати, показати.

Поділитися досвідом з іншим світом ви маєте на увазі?

Ми цього не робимо на вищому рівні. Ми це робимо на поодинокій співбесіді, але не готуємо документи, не робимо аналітику, не виступаємо самі на конференціях, представляючи нашу країну. Коли я йду на конференцію і там є 10 людей, які мають говорити про Україну, а з них лише 1 українець, а решта з Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона й Брюсселя. Можливо, що саме це є проблема. Чому там не сидить 5 українців, які з кожної сфери є фахівцями й можуть про це говорити?

"Ми не наповнили західний медіапростір інформацією про Україну"

Після візиту Володимира Зеленського до США був запис коміка Білла Мара. Як ви можете його оцінити? Для середньостатистичного американця Україна – це країна, у якій 73% обрали президентом коміка. Вони з цього жартують. Чи дійсно в США є така думка серед простого населення? Не ті, які аналізують, з ким ви спілкуєтеся, а серед інших?

Навпаки, коли коміки говорять про Україну і вони згадують її, тоді багато людей стають зацікавленими: "а що це є?", "Україна? Я десь чув, кілька років тому був якийсь Майдан", "А що там зараз відбувається?". І в цей момент немає інформації про Україну, адже ми не наповнили західний медіапростір із позитивною інформацією про Україну й навпаки.

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Вони починають дивитися англомовні статті про Україну, а виходять на "Russia today" й інші. Починають читати, що все є корупція, якась цивільна війна в країні, що це не Росія, яка напала на Україну й багато негативу.

Коли ми не наповнюємо медійний простір чи навіть інформаційний простір позитивними меседжами, то вони будуть шукати цю інформацію там, де є англійська мова, де про Україну є мало. Це провина наша, як країни, а також державних структур, які повинні більше цього робити. Зараз у нас є унікальний момент, бо дуже багато уваги приділено Україні.

Коли я все це говорю, то я не пояснюю через "рожеві окуляри", що в Україні все круто, все нормально. Я кажу, що є проблеми – у нас є війна. Війна не дозволяє нам розвивати економіку, як ми б хотіли, адже нема інвесторів.

Але в нас також були й позитивні зміни. Можу з охорони здоров’я дуже чітко розповісти, що змінилося. Й по освіті дуже чітко можна пояснити, що змінилося й далі змінюється. По інвестиціях ми чули, що на 7 місць вище стали у Doing Business. Це позитивні зміни.

Це, здається, показники травня 2019 року?

Так, але це всі позитивні меседжі про Україну. Незалежно, хто був тоді президентом. Ми говоримо про нашу країну. Й це позитивний меседж нашої країни, тому ми повинні про це говорити. Мені не подобається, коли люди розрізняють, хто був президентом, коли були якісь успіхи, а коли не були. Бо, я думаю, що ми повинні говорити про успіх країни, а не про поодиноких політиків.

Не ділити на каденції маєте на увазі?

Не на каденції. Друга річ – це не казати, що все що було зроблено не нами – погано, а все що ми робимо – корисно. Кожен з нас може робити позитивні речі, а може робити і якісь помилки. Ми є люди, ми можемо помилятися.

Чи ви готові повернутися до роботи в уряді і на яких умовах?

Коли прем’єр-міністр Володимир Гройсман попросив зайти в його уряд, то в мене було декілька вимог. Щоб я мала свою команду і він це погодив для всіх міністрів. Друге, щоб була політична підтримка й вона була. Й третє, щоб було розуміння, що буде потрібне додаткове фінансування, коли робитимемо реформи чи зміни в Україні. Це також було узгоджено, що як буде потрібне фінансування, то ми знайдемо ті кошти й будемо їх направляти на охорону здоров’я.

Все що відбувається зараз в охороні здоров’я, то я не агітую, щоб були якісь зміни. Ці люди, які прийшли в міністерство, мають все готове, щоби продовжувати трансформацію. Лише треба мати трохи довіри до цього процесу і його продовжувати.

Дивіться відео інтерв'ю з Уляною Супрун:

У другій частині інтерв'ю Уляна Супрун дасть оцінку роботі Володимира Зеленського, розповість про конфлікт з Олександром Дубінським та поділиться планами на майбутнє. Не пропустіть!