Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве

В большом интервью для сайта 24 канала бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему так редко общается с журналистами, об информационных атаках, отношении мира к украинцам и готова ли вернуться к работе в правительстве.

"Ток-шоу рекламируют политиков либо ведущего"

Я еще ни одной женщины так долго не добивался, как интервью с Ульяной Супрун. Почему вы не идете на контакт, или просто не даете всем интервью?

Скажем так, у нас был выбор: ходить на все телеканалы или писать о тех вещах, которые важны, не концентрируясь на личности Супрун, а в общем – на трансформации системы здравоохранения. Также у нас было правило – не ходить на каналы олигархов.

Стоит знать: Супрун дала советы новому министру Скалецкой

Поэтому вместо того, чтобы появляться на телевидении, мы решили активнее заниматься социальными медиа, общением через фейсбук, ютуб, мессенджеры. Во-первых, не так часто давать интервью, чтобы не концентрироваться на одном человеке. Во-вторых, людям интереснее, когда они не видят ту самую личность постоянно на телевидении.

А за последнее время от которых олигархических телеканалов поступали предложения сходить на какие-то ток-шоу?

Так, уже когда Шустер начал свою программу, то даже на его первый эфир меня пригласили. И к нам часто поступают запросы и приглашения принять участие в программах. Но мы решили, что будем не спорить и не ходить на такие программы, которые на самом деле не приносят много пользы.



Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

Вы считаете, что программа Шустера не дает много пользы?

С самого начала те шоу либо рекламируют одного или другого политика, либо это является рекламой для самого ведущего.

"Черный" пиар – это борьба прошлого против будущего"

На вас было заказано много "черного" пиара. Как вы думаете, кто бы мог это заказать?

Я считаю, что это показывает то, какая борьба была в то время и сейчас продолжается. Это борьба прошлого с будущим. Мы представляли будущее украинской медицины, где нет феодальной медицины, где главный врач не является царем своей больницы, где у пациента есть свободный выбор своего врача, у врача есть выбор, где именно он будет работать и сколько им будут платить. Так, где люди понимают, что налоги, которые они платят, идут на оплату предоставляемых им услуг, а не где-то исчезают по дороге.

А прошлое борется с будущим, потому что не хочет меняться. Но те изменения важны как в здравоохранении, так и в обществе. На нас шли нападения, потому что мы представляли будущее.

Интересно, что вы как журналист озвучиваете это, ведь большинство не делали бы этого. Они не хотели бы озвучивать то, что было место проплаченному "черному" пиару. Я не могу называть источников, но, по моей информации, было большое количество заказных статей, которые просто отсекали. Но были такие атаки, и довольно много. Кто-то пропускал их, а кто-то отсекал.

Очень много лжи и манипуляции было сделано за те времена. Но мы видим, что украинский народ понимает, что это – манипуляция и ложь. Потому что, на самом деле, большинство людей поддерживают те изменения, которые уже произошли.



Ульяна Супрун

Увидели, что у них теперь есть свой врач, они могут получать услуги бесплатно, ведь они уже заплатили за эти услуги своими налогами. Врачи довольны, потому что у них есть повышение зарплаты, лучшие условия работы. Местные власти понимают, как будет дальше происходить трансформация системы здравоохранения, автономизирует больницы. Люди ждут следующего этапа.

Важно! Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

К сожалению, те люди, которые сейчас пришли в Министерство здравоохранения, они не продолжают то, что мы начали. Готовясь к интервью я посмотрела, какие нормативные акты были приняты за два месяца на уровне Кабмина, и там не было ни одного акта по охране здоровья. Хотя я знаю, что Национальная служба здоровья уже подала 24 нормативных акта, которые должны быть приняты на уровне министерства и Кабмина. Без актов нельзя продолжать реформу на уровне вторичного звена, где есть больницы.

Не связывают ли руки действующему главе Минздрава?

Глава Минздрава, как человек должен быть руководителем. Позволить кому-то вам что-то навязывать – это не очень хорошо для лидера или руководителя.



Новая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая

Кто такая Зоряна Скалецкая – читайте биографию новой главы Минздрава

"США Украину втянули во внутриполитическую борьбу"

Предыдущий раз, когда мы общались с вами, то вы сказали, что едете в США. Какова цель вашего визита?

Я уехала в США, во-первых, чтобы пообщаться с партнерами, которые помогли в трансформации системы здравоохранения, чтобы поблагодарить за то, что они поддерживали ее не только последние три года, а пять лет. Во-вторых, чтобы поощрить их и дальше поддерживать все, что происходит в сфере здравоохранения и в целом в стране. А также не отходить от санкций, которые уже были поданы.

Так совпали обстоятельства, что я уехала в США через неделю после встречи президента Зеленского и Трампа в Нью-Йорке. Но моя встреча была запланирована еще месяц вперед. У меня было много встреч, во время которых спрашивали, что сейчас происходит в Украине, какие изменения произошли. Видели, что есть позитивные вещи относительно быстрого принятия решений, некоторых реформ.



Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

Но волнуются, что это может быть слишком быстро. Имеется в виду, что изменения в судебной системе происходят очень быстро и они хотели бы, чтобы Украина консультировалась с ними перед тем, как делать изменения. Они увидели, что стало меньше общения с международными партнерами и с общественностью. Но я заверила, что это процесс, который отстраивается со временем. Ведь пришел новый парламент, новое правительство.

Достойно внимания: В Европарламенте обеспокоены сворачиванием медреформы

Вообще были достаточно положительные отзывы в сторону Украины. Большинство людей видят, что Украина была втянута во внутреннюю политику США. И это не вина Украины, потому что она стала объектом во внутренней политике США. Я видела, что все время в новостях звучало об Украине. Ее упоминали, но о нас очень мало знают в США. И я вижу большой вакуум людей, которые могут ехать в США или в другие западные страны, чтобы представлять Украину. Чтобы рассказывать кто мы, что мы делаем, куда мы идем, что у нас война и нам нужна помощь. Потому что, к сожалению, многие из того, что слышат от тех, кто едет в США, это негативные вещи, нарекания.

"Украинцы о себе не рассказывают за рубежом"

Если перейти на персоналии, это кто-то конкретно жаловался на Украину?

Очень часто так происходит, когда представители политических партий из парламента, правительства, других должностей или из неправительственных организаций едут общаться со своими партнерами или представлять Украину на конференциях. Много раз они сетуют на Украину и показывают все негативы, но очень мало говорят о тех позитивах, которые происходят в нашей стране.

Так же происходит в медиа. Потому мы видим, какие были отзывы в медиа за последние 5 лет. Будто вложили в голову людям, что не было никаких изменений и Украина находится в худшем состоянии, чем она была 5 лет назад. Объективно – это все не правда. Однако это также распространяется на западный мир.

Когда я общаюсь с представителями аналитических центров, я очень часто слышу "коррупция, коррупция, коррупция". Никто даже не говорит о войне, которая происходит в Украине. Никто не говорит о том, что были некоторые положительные изменения, например, в здравоохранении. Это очень позитивные изменения, которые произошли. Но о них очень мало знают, потому что в основном большинство тех, кто представляет Украину снаружи, делают это в весьма негативном смысле.

Я и те, кто с нами сотрудничали в Министерстве здравоохранения, а также широкий круг друзей, которые это тоже видят, создаем новую неправительственную организацию, которая будет базирована больше на объективном рассмотрении, исследовании аналитики и предоставлении решений относительно тех проблем, которые существуют в Украине.



Супрун считает, что украинцы мало рассказывают о себе за границей

Когда делаю поиск в гугле и смотрю об Украине англоязычные научные, исследовательские или аналитические статьи или работы, то они преимущественно сделаны не украинскими институтами, а иностранными. Мы сами о себе не пишем и мы сами себя не исследуем. И я не говорю о пиаре, я говорю правду. Я не говорю говорить только о положительных вещах, а объективно показывать.

Мы общаемся с департаментом обороны США в Украине. Я не говорю, что конкретно я, как Ульяна Супрун или медицинская сфера, а украинские военные. Те, которые работают в Министерстве обороны, служили или сейчас служат в армии и в других силовых структурах. Мы единственная страна, которая сейчас воюет с Россией. Мы знаем, как они будут нападать на других. Мы можем предоставить очень много аналитической информации, чтобы это расследовать, показать.

Поделиться опытом с другим миром вы имеете в виду?

Мы этого не делаем на высшем уровне. Мы это делаем на одиночном собеседовании, но не готовим документы, не делаем аналитику, не выступаем сами на конференциях, представляя нашу страну. Когда я иду на конференцию и там есть 10 людей, которые должны говорить об Украине, а из них только 1 украинец, остальные из Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона и Брюсселя. Возможно, что именно это проблема. Почему там не сидит 5 украинцев, которые из каждой сферы являются специалистами и могут об этом говорить?

"Мы не наполнили западное медиапространство информацией об Украине"

После визита Владимира Зеленского в США была запись комика Билла Мара. Как вы можете его оценить? Для среднестатистического американца Украина – это страна, в которой 73% выбрали президентом комика. Они над этим шутят. Действительно ли в США есть такое мнение среди простого населения? Не те, которые анализируют, с кем вы общаетесь, а среди других?

Наоборот, когда комики говорят об Украине и они вспоминают ее, тогда много людей становятся заинтересованными: "а что это?", "Украина? Я где-то слышал, несколько лет назад был какой-то Майдан", "А что там сейчас происходит?". И в этот момент нет информации об Украине, ведь мы не наполнили западное медиапространство с позитивной информацией об Украине и наоборот.

Комик Билл Мар высмеял ситуацию вокруг Трампа и Зеленского: смотрите видео

Они начинают смотреть англоязычные статьи об Украине, а выходят на "Russia today" и другие. Начинают читать, что все является коррупцией, какая-то гражданская война в стране, что это не Россия, которая напала на Украину и много негатива.

Когда мы не наполняем медийное пространство или даже информационное пространство позитивными посланиями, то они будут искать эту информацию там, где есть английский язык, где об Украине мало. Это вина наша, как страны, а также государственных структур, которые должны больше это делать. Сейчас у нас есть уникальный момент, потому что очень много внимания уделено Украине.

Когда я все это говорю, то я не объясняю через "розовые очки", что в Украине все круто, все нормально. Я говорю, что есть проблемы – у нас война. Война не позволяет нам развивать экономику, как мы бы хотели, ведь нет инвесторов.

Но у нас также были и положительные изменения. Могу по здравоохранению очень четко рассказать, что изменилось. И по образованию очень четко можно объяснить, что изменилось и дальше меняется. По инвестициям мы слышали, что на 7 мест выше стали в Doing Business. Это позитивные изменения.

Это, кажется, показатели мая 2019 года?

Да, но это все положительные месседжи об Украине. Независимо, кто был тогда президентом. Мы говорим о нашей стране. И это позитивный месседж нашей страны, поэтому мы должны об этом говорить. Мне не нравится, когда люди различают, кто был президентом, когда были какие-то успехи, а когда не были. Потому, я думаю, что мы должны говорить об успехе страны, а не о единичных политиках.

Не делить на каденции имеете в виду?

Не на каденции. Вторая вещь – это не говорить, что все что было сделано не нами – плохо, а все что мы делаем – полезно. Каждый из нас может делать позитивные вещи, а может делать и какие-то ошибки. Мы люди, мы можем ошибаться.

Готовы ли вы вернуться к работе в правительстве и на каких условиях?

Когда премьер-министр Владимир Гройсман попросил зайти в его правительство, то у меня было несколько требований. Чтобы у меня была своя команда и он это согласовал для всех министров. Второе, чтобы была политическая поддержка и она была. И третье, чтобы было понимание, что будет нужно дополнительное финансирование, когда будем делать реформы или изменения в Украине. Это также было согласовано, что как будет нужно финансирование, то мы найдем те средства и будем их направлять на здравоохранение.

Все, что происходит сейчас в здравоохранении, то я не агитирую, чтобы были какие-то изменения. Эти люди, которые пришли в министерство, имеют все готовое, чтобы продолжать трансформацию. Только нужно немного доверия к этому процессу и его продолжать.

Смотрите видео интервью с Ульяной Супрун:

Во второй части интервью Ульяна Супрун даст оценку работе Владимира Зеленского, расскажет о конфликте с Александром Дубинским и поделится планами на будущее. Не пропустите!