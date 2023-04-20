Чи міг над Києвом падати американський супутник: що кажуть у NASA
Джерело:BBC
Пізно ввечері мешканців Києва налякав яскравий спалах. Спочатку був він, а потім уже оголошували повітряну тривогу. За однією з версій, причиною цього стало падіння американського супутника.
У NASA прокоментували це та пояснили, чи міг спалах, який бачили у Києві, бути спричинений падінням супутника. За їхніми даними, причиною спалаху може бути зовсім не супутник.
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NASA заперечує падіння супутника
Роб Маргетта з офісу комунікацій NASA повідомив журналістам, що на момент спалаху супутник перебував на орбіті. Ба більше, упродовж ночі він мав би повернутися до атмосфери Землі.
Зауважимо, що про падіння супутника заговорили не випадково. На тижні у NASA оголосили, що 270-кілограмовий супутник, що вийшов з експлуатації, знову увійде в атмосферу в середу 19 квітня. Космічний апарат RHESSI використовували для спостереження за сонячними спалахами. Його запустили на низьку навколоземну орбіту ще у 2002 році. Вивели ж з експлуатації об'єкт у 2018 році.
Маргетта додав, що NASA та Міністерство оборони США й надалі відстежуватимуть RHESSI.
Що відомо про спалах у Києві
- Пізно ввечері 19 квітня у Києві й області оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин до цього мешканці столиці повідомили про те, що бачили яскравий спалах у небі та чули гучні звуки.
- Згодом глава КМВА Сергій Попко прокоментував ситуацію. Він зауважив, що, за попередньою інформацією, сталося це через падіння на Землю супутника NASA. І що задля уникнення жертв, оголосили повітряну тривогу.
- Додамо, що близько 23:00 оголосили про відбій повітряної тривоги. Таким чином повідомили про те, що загроза з неба минула.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат дав коментар. Станом на 23:30 у відомстві не могли підтвердити дані про падіння супутника. Водночас він зауважив, що обставини події з'ясовують.
- У цьому матеріалі ми зібрали все, що відомо про ймовірне падіння супутника у Києві. Ми проаналізували ситуацію, а також зібрали реакції представників влади на цей випадок.