Чи міг над Києвом падати американський супутник: що кажуть у NASA

Пізно ввечері мешканців Києва налякав яскравий спалах. Спочатку був він, а потім уже оголошували повітряну тривогу. За однією з версій, причиною цього стало падіння американського супутника.

У NASA прокоментували це та пояснили, чи міг спалах, який бачили у Києві, бути спричинений падінням супутника. За їхніми даними, причиною спалаху може бути зовсім не супутник.

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NASA заперечує падіння супутника

Роб Маргетта з офісу комунікацій NASA повідомив журналістам, що на момент спалаху супутник перебував на орбіті. Ба більше, упродовж ночі він мав би повернутися до атмосфери Землі.

Зауважимо, що про падіння супутника заговорили не випадково. На тижні у NASA оголосили, що 270-кілограмовий супутник, що вийшов з експлуатації, знову увійде в атмосферу в середу 19 квітня. Космічний апарат RHESSI використовували для спостереження за сонячними спалахами. Його запустили на низьку навколоземну орбіту ще у 2002 році. Вивели ж з експлуатації об'єкт у 2018 році.

Маргетта додав, що NASA та Міністерство оборони США й надалі відстежуватимуть RHESSI.

Що відомо про спалах у Києві