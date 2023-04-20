Спалах у Києві: у КМВА пояснили, звідки взяли інформацію, що впав супутник NASA

Ввечері 19 квітня над Києвом у небі зафіксували спалах невідомого повітряного об’єкту. Місцева влада розповіла, звідки взяли інформацію, що біля столиці впав супутник NASA.

Зауважимо, що інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетами не підтвердилася. Однак яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян занепокоєння.

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Що кажуть у КМВА про спалах у Києві

КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта для того, аби заспокоїти мешканців та гостей Києва. До того ж влада додала помітку "попередня інформація".

Як виявилось, на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було.

Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник,

– наголосили у КМВА.

Що саме це було – наразі з’ясовують фахівці. Зараз найголовніше – це безпека Києва і спокій мешканців столиці.

"Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", – додали у відомстві.

Що відомо про яскравий спалах у Києві 19 квітня