Спалах у Києві: у КМВА пояснили, звідки взяли інформацію, що впав супутник NASA
Джерело:КМВА
Ввечері 19 квітня над Києвом у небі зафіксували спалах невідомого повітряного об’єкту. Місцева влада розповіла, звідки взяли інформацію, що біля столиці впав супутник NASA.
Зауважимо, що інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетами не підтвердилася. Однак яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян занепокоєння.
Важливо В Україні сталася високоенергетична акустична подія: її пов’язують з космічним тілом
Що кажуть у КМВА про спалах у Києві
КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта для того, аби заспокоїти мешканців та гостей Києва. До того ж влада додала помітку "попередня інформація".
Як виявилось, на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було.
Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник,
– наголосили у КМВА.
Що саме це було – наразі з’ясовують фахівці. Зараз найголовніше – це безпека Києва і спокій мешканців столиці.
"Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", – додали у відомстві.
Що відомо про яскравий спалах у Києві 19 квітня
- 19 квітня у Києві та області оголошували повітряну тривогу, а місцеві мешканці бачили яскравий спалах у небі та чули гучні звуки.
- Тоді у КМВА заявили, що, за попередньою інформацією, сталося це через падіння на Землю супутника NASA.
- У NASA прокоментували це та розповіли, чи міг спалах, який бачили у Києві, бути спричинений падінням супутника. За їхніми даними, причиною спалаху може бути зовсім не супутник.
- До речі, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у момент спалаху над Києвом система ППО не працювала.
- 24 Канал зібрав кумедні та цікаві реакції на спалах, який стався у Києві 19 квітня.
- Окрім цього, ввечері 19 квітня над територією України було зафіксовано високоенергетичну акустичну подію. Так, розрахункове місце епіцентру вибуху перебуває у Київській області. Ймовірно, це пов'язане з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.