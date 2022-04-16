Супутники показали понад 800 нових могил в окупованому Херсоні, – Washington Post

Супутники компанії Planet Labs зафіксували нові могили на Херсонському кладовищі.

З 28 лютого по 15 квітня на кладовищі з’явилось щонайменше 824 нові могили. За даними лондонського некомерційного центру CIR, місце поховання знаходиться на околиці міста, на схід від аеропорту.

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В інтерв'ю The Washington Post директор з розслідувань Бенджамін Стрік сказав, що CIR стежить за низкою могил та кладовищ в окупованих Росією районах або там, де поруч знаходяться російські сили.

Страшно думати про те, як цивільні загинули і що ще відбувається в цих районах,

– сказав Стрік.

На супутникових знімках видно нові могили: відео

Нагадаємо, що український Херсон тимчасово перебуває під російською окупацією з 3 березня.

За даними українських спецслужб, у місті росіяни намагаються посилити окупаційний режим та подавити опір українців, який вони героїчно чинять. Для показових розправ над активістами у місто завезли ідейних бойовиків з Донеччини та Луганщини. Вони облаштували місця для катувань активістів, ветеранів АТО та чиновників, що не згодні з окупацією Херсону.

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