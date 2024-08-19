Російська армія зробила понтонну переправу через Сейм: супутники зафіксували кадр

Поблизу населеного пункту Глушкове на Курщині росіяни спорудили понтонну переправу через річку Сейм. Це вдалося зафіксувати супутникам.

Так, відповідним кадром поділилося видання "Радіо Свобода". Вони опублікували його сьогодні, 19 серпня.

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Росіяни зробили понтонну переправу через Сейм

Супутники зафіксували понтонну переправу через річку Сейм у Курській області, яку побудували російські військові.

Видання стверджує, що росіяни спорудили понтонну переправу через річку Сейм у період між 15 та 16 серпня на схід від села Глушкове після того, як ЗСУ почали завдавати ударів по мостах у цьому районі.



Супутники зафіксували, що росіяни зробили понтонну переправу через Сейм / Фото "Радіо Свобода"