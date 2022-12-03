"Армію Росії" в Маріуполі видно з супутника: серія знімків окупованого міста

Масштаби руйнування у Маріуполі складно осягнути – нові супутникові знімки показали могили міського кладовища, будівлю драматичного театру, а також російський військовий комплекс із написом "Армія Росії — жителям Маріуполя".

Знимки датовані 30 листопада оприлюднила компанія Maxar Technologies. Окупанти продовжують "господарювати" у тимчасово окупованому місті: зносять обстріляні ними будинки та зводять нові.

Увага За час окупації значно зросла кількість могил на головному цвинтарі Маріуполя

У всьому місті Маріуполь зносять десятки багатоповерхових будинків, які були зруйновані або сильно пошкоджені в березні,

– йдеться у повідомленні.

Маріупольська міська рада постійно повідомляє про нові руйнування та знесення будинків у захопленому росіянами місті. Окупанти планували знести у Маріуполі понад 900 багатоповерхових будинків — це понад 50 тисяч квартир.

Маріупольський драмтеатр

Супутник Maxar Technologies зафіксував маріупольський драматичний театр, який російські збройні сили розбомбили 16 листопада. Навколо будівлі — великий захисний екран.

Окупанти знову почали розбирати завали драматичного театру. За даними радника мера міста Петра Андрющенка, звідти намагаються прибрати залишки тіл загиблих під час бомбардування у березні. Окупанти цинічно планують зробити будівлю театру "символом відбудови" Маріуполя.

Поховання у Маріуполі

Також оприлюднені кадри кладовища у Старому Криму: там відбулося значне розширення – могил стало більше. Компанія порівнює супутникові знімки від 29 березня цього року (ліворуч) із кадром від 30 листопада (праворуч).

У Маріуполі зросла кількість поховань / Фото Maxar

Новий військовий комплекс у Маріуполі

На початку листопада супутникові знімки показали три місця масових поховань поблизу Маріуполя: в Старому Криму, Мангуші та Виноградному – виявили 1500 свіжих могил. Кількість поховань стрімко збільшувалася з весни.

Цей військовий комплекс росіяни звели у Маріуполі нещодавно, пише Maxar. Супутникова зйомка дозволяє побачити гасло на даху цієї будівлі: "Армія Росії — жителям Маріуполя".

Як живе окупований Маріуполь