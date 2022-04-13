Супутникові знімки зафіксували скупчення військової техніки у Бєлгородській області Росії

Супутник Maxar Technologies зафіксував значне скупчення російської техніки у Бєлгородській області. Побачили техніку на трасі, що веде до кордону України.

Знімки супутник зробив 11 квітня. Техніку Росія перевозила біля населених пунктів Солоти та Валуйки.

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Раніше в прикордонних областях Росії ввели жовтий рівень загрози

Колони, які рухаються у напрямку до українського кордону, розтягнулись на багато кілометрів.

Дивіться супутникові фото Maxar Technologies:

Зазначимо, що до 26 квітня на півночі окупованого Криму та у прикордонних з Україною російських областях, серед яких – і Бєлгородська, ввели жовтий рівень терористичної загрози.

У Генштабі ЗСУ впевнені: це для того, аби ворог міг перемістити свої війська та озброєння, а також особовий склад на українську територію.

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