Не слід його як недооцінювати, як і переоцінювати: Буданов про роль Суровікіна у війні

Новий командувач російського угруповання генерал Сєргєй Суровікін зараз веде так звану "спеціальну військову операцію в Україні". Тобто, він керує обстрілами по нашій країні.

Про це заявив глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, Суровікін зараз єдина людина з юридичної точки зору, яка відповідає за війну Росії проти України.

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Яка роль Суровікіна у війні

Як розповів Буданов, розпорядження про вторгнення в Україну – саме Суровікіна, і там має стояти його підпис.

Не слід його (Суровікіна – 24 канал) як недооцінювати, так і переоцінювати не варто. Він нічого не змінить, це я вам можу сказати прямо. Жорстокістю тут вже нікого не здивуєш. Якби це було зроблено в перші дні повномасштабної війни, то, мабуть, це б мало результат. Зараз вже ні,

– зазначив глава української розвідки.

Також нещодавно Суровікін заявляв, що у Херсоні "можуть бути прийняті непрості рішення". За словами Буданова, Росія розуміє, що йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

"Якщо про глобальний програш він може сказати, що "це не моя справа", а от за локальний – саме Суровікін буде відповідати. Він готує підґрунтя для того, щоб, якщо буде прийняте рішення по здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все", – сказав глава розвідки.

Нагадаємо, що раніше Суровікін раптом заговорив про "дружбу" українців і росіян. За його словами, він хоче, аби Україна була дружньою до Росії, яка щодня вбиває мирних людей.

Також "М'ясник" каже, що росіяни бажають, "щоб Україна була незалежною від Заходу та НАТО".

У Зеленського відреагували на заяви Суровікіна

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Суровікін усвідомив необхідність "непростих рішень", коли справу доводиться мати зі Збройними Силами України.

Подоляк наголосив, що своїми заявами "М'ясник" Суровікін публічно визнав свою участь у воєнних злочинах, які здійснює Росія.

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